Fioramonti se ne va, il Governo fa il "due al posto di uno"

Alla faccia del taglio agli sprechi, o dei parlamentari. Dopo che le dimissioni del ministro Fioramonti sono diventate esecutive, il Governo ha fatto il "due per uno", due ministri al posto di uno. E così i ministeri vengono spacchettati, come si dice in gergo, e Scuola e Ricerca finiscono di nuovo separati dopo 11 anni per Lucia Azzolini del M5S e Gaetano Manfredi, presidente dei rettori, indicato dal Pd.



Quanto al Premier, che si diceva mediterebbe di farsi un suo partito, si hanno alcune anticipazioni del discorso che terrà per fine anno: né un governo-ter né un nuovo partito né nuovi gruppi per sostenerlo, ma invece il rilancio della maggioranza che già c'è. "Finora abbiamo corso i 100 metri, da gennaio ci aspetta una maratona di 3 anni", ha anticipato Conte, precisando che le mete del suo governo saranno la riforma del fisco e quella della giustizia, la modifica dei decreti sicurezza, la revoca delle concessioni, "ma niente flat tax o rimodulazione delle aliquote Iva". Sì a "misure anti-evasione per pagare meno tasse".



E non poteva poi mancare l'affondo a Salvini - indovina un po'? - sui migranti. "Insidioso come interpreta la sua leadership, con slabbrature e strappi istituzionali", ha detto Conte ai giornalisti.