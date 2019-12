USA: aggressore casa rabbino arrestato due ore dopo attacco

E' stato arrestato quasi due ore dopo l'aggressione l'uomo che in serata a New York intorno alle 22.00 (le 4.00 in Italia) ha ferito cinque persone con un machete nell'abitazione di un rabbino nella settima giornata delle celebrazioni della festa Hanukkah. Lo riferisce la Nbc. Il capo della polizia di Ramapo, Brad Weidel, ha riferito che i feriti sono stati portati in due ospedali, ma non ha aggiunto dettagli sulle loro condizioni. Secondo la Reuters due dei feriti sono gravi. L'uomo è stato arrestato nell'area nord-orientale di Harlem, il quartiere nero di Manhattan.