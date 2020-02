E adesso il virus mette in crisi pure Juve-Inter

"Il derby d'Italia Juventus-Inter di domenica sera si giocherà a porte chiuse per l'allarme coronavirus? Il governo allora autorizzi la diretta televisiva in chiaro visto che ci sono dei motivi di salute pubblica". Lo dice Stefano Pedica del Pd. "È assurdo che la gara venga trasmessa solo sulla tv a pagamento, penalizzando tutti i tifosi delle due squadre, e in particolare quelli abbonati - sottolinea -. Stiamo cadendo nel ridicolo. Si chiudono gli stadi e magari si tengono aperte le discoteche, si chiudono le scuole e i musei e si tengono aperti i cinema. Tutto ciò non fa altro che aumentare la confusione tra i cittadini".