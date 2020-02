Pandemia lombarda, Grimoldi: "Aiutare tutti, non solo la zona rossa"

"Il Governo non può limitarsi a sostenere economicamente le attività produttive della ‘zona rossa’ del basso lodigiano. In Lombardia tutte le associazioni produttive, artigianali e commerciali stanno fornendo numeri drammatici relativi a questa emergenza: in Lombardia la zona rossa a livello economico riguarda tutta la Regione". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega socio fondatore della Lega Lombarda Salvini Premi.



"Basti pensare alle gravi ricadute che stiamo avendo nel settore del turismo, in quello delle fiere e in altre settori nevralgici dell’economia lombarda. Che, lo ricordiamo, è la locomotiva che traina tutto il Paese e proprio per questo va sostenuta ascoltando le richieste specifiche che arrivano dal governatore lombardo Attilio Fontana e dall’assessore al Bilanci, Davide Caparini", conclude.