Milano, aumento biglietto mezzi pubblici, Salvini: "Scelta non intelligente"

"Ritengo che in un momento di difficoltà economica aumentare il biglietto non sia una scelta intelligente. Ci sono tanti modi per recuperare soldi senza aumentare ulteriormente le tasse a chi usa i mezzi pubblici". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta il ventilato aumento del biglietto a Milano.



Sul sindaco Sala ha detto che "ha fatto tanto in centro, ma le città non sono solo il centro". "Da un sindaco - ha concluso - mi aspetto più attenzione alle periferie".