Trump: "Tornare a studiare Bibbia a scuola? Grande proposta"

Una grande proposta. Così il presidente americano Donald Trump ha definito il tentativo di alcuni Stati dell'Unione di introdurre nelle scuole pubbliche lezioni di studio facoltative sulla Bibbia. Il tweet di Trump, hanno fatto notare vari media americani, è arrivato poco dopo il servizio mandato in onda dal canale conservatore Fox News proprio riguardo alle pressioni di alcuni parlamentari interessati a far passare una legge che riporti il testo sacro nelle aule.



Tra gli Stati interessati a sponsorizzare questo tipo di testo: Dakota del Nord, Missouri, Indiana, West Virginia, Virginia e Florida. I difensori della proposta sostengono che i corsi sarebbero facoltativi, senza alcun scopo di fare proselitismo tra gli studenti. I critici invece evidenziano il rischio che venga contaminata la separazione tra Chiesa e Stato e che dietro ci sia la spinta portata avanti dalla lobby dei gruppi cristiani.



L'anno scorso, altri tre Stati avevano provato a far passare testi che prevedessero l'insegnamento della Bibbia a scuola, ma in nessuno di questi, le proposte sono poi diventate legge. Si fosse trattato del Corano, Obama l'avrebbe fatto passare immediatamente.