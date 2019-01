USA: coppia di clienti scrive sul conto "Niente mancia agli immigrati"

Spiacevole episodio di intolleranza in un ristorante del New Jersey, a Bordentown City, negli Stati Uniti. Una coppia di clienti ha scritto sul conto "Non si lascia la mancia agli immigrati", dopo aver sentito la cameriera che li aveva serviti, parlare in spagnolo con una collega.



La ragazza, che in realtà è nata negli Stati Uniti, ha trovato la nota nel retro dello scontrino. La sua famiglia era emigrata dall'Uruguay 30 anni fa. Il proprietario del 'Under The Moon' cafe, Santiago Orosco, ha subito espresso la sua amarezza per il gesto.



Negli Stati Uniti è prassi consueta, sentita come un obbligo, lasciare sempre una mancia tra il 15% e il 20% ai camerieri che vivono principalmente proprio grazie a queste.