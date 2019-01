Milano, spruzza deodorante sui colleghi stranieri, scoppia un casino

La catena di pizzerie Rossopomodoro ha annunciato l'apertura di una inchiesta interna dopo che è diventato virale un video in cui un dipendente spruzza deodorante ad alcuni colleghi stranieri con commenti del tipo "non ce l'avete questo a casa? E perché non ve lo mettete?" e si sente una voce fuoricampo che parla di "disinfestazione".



Subito il video, girato a Milano e che era chiaramente uno scherzo (si vede uno degli stranieri ridere e stare al gioco), è rimbalzato sui social, alzando un vespaio di polemiche e critiche, riversate anche sulla pagina Facebook dell'azienda. "Una sola parola: vergogna!", "Deprecabile il razzismo", "mai più in un vostro locale finché ci saranno i razzisti" è il tono dei commenti più educati.



"Rossopomodoro - spiega un comunicato pubblicato dall'azienda sulla homepage del proprio sito - prende le distanze e si dissocia fermamente dal comportamento discriminatorio che non appartiene né per costume, né per tradizione, né per vocazione all'azienda di origine partenopea".