Metropolitana fino a Monza, Grimoldi smonta le balle di Sala

"Giuseppe Sala deve schiarirsi le idee ed essere coerente sulla questione del prolungamento della metropolitana da Milano a Monza, su cui continua a speculare raccontando balle colossali. Fino a due mesi fa il sindaco Sala, forse perché convinto che il Governo non avrebbe trovato i fondi necessari, diceva che non si poteva prolungare la metropolitana da Milano e Monza perché mancavano le risorse". Lo afferma l’on. Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega-



"Adesso che il Governo ha stanziato in manovra 900 milioni per il prolungamento della M5 fino a Monza Sala cambia idea e tira fuori che è stato costretto ad aumentare a due euro i biglietti della metropolitana per finanziare i costi del prolungamento fino a Monza? Balla colossale. Ma non solo, adesso Sala, dopo che il Governo ha stanziato 900 milioni, frena dicendo che è meglio aspettare a dare il via libera al prolungamento perché bisogna verificare se i conti tornano? Follia pura", continua Grimoldi.



Che aggiunge: "Qui i conti non tornano perché è lui che non sa fare il sindaco e continua a tirare fuori balle colossali per giustificare l’aumento dei biglietti della metropolitana. Sala ha deciso di aumentare i biglietti ATM? Bene, se ne assuma le responsabilità davanti ai cittadini, ma non tiri in ballo i lavori per portare la metropolitana fino a Monza, perché adesso i soldi per completare il prolungamento ci sono, il resto sono panzane".