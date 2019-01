Sinistra romana in corto circuito: "Migranti, migranti, dateci i migranti!"

"Abbiamo lanciato la campagna 'Aiutiamoli a casa nostra', promossa in collaborazione con Comunità di Sant'Egidio, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Refugees Welcome attraverso la quale stiamo raccogliendo la disponibilità di singoli e famiglie ad ospitare in casa, temporaneamente, rifugiati, richiedenti asilo e persone private dei luoghi di accoglienza, in progetti sostenuti dai promotori e da altre realtà quali Caritas, per permettere il proseguimento del loro percorso di inclusione nel nostro paese". Lo annunciano la presidente del municipio centro storico di Roma Sabrina Alfonsi (Pd) e l'assessore alle Politiche Sociali Emiliano Monteverde.