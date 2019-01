Sea Watch, Grimoldi: "Ma il Pd lo sa che non esistono solo gli immigrati?"

"Ma il PD che organizza staffette per gli immigrati della Sea Watch e presenta esposti alla magistratura lo sa che esistono anche altre emergenze in Italia che il Governo del cambiamento sta affrontando dopo aver ricevuto una disastrosa eredità lasciata dai loro precedenti Esecutivi? L'idea per esempio di manifestare o portare solidarietà agli operai che occupano le fabbriche contro il licenziamento per le delocalizzazioni non li sfiora? E di fare visita ai terremotati appenninici che loro hanno abbandonato colpevolmente quando erano al Governo?".



"O vogliamo parlare delle favelas in Puglia e Calabria, Regioni da loro amministrate, dove sono accampati nel fango e nel freddo migliaia di immigrati che hanno fatto entrare loro e poi abbandonato come schiavi nelle mani dei caporali che li sfruttano per la raccolta dei pomodori?". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, vice presidente della Commissione Esteri della Camera e deputato della Lega.