Regionali, Fontana: "Il Pd ha portato al voto pure centenari e disabili". E s'incazzano i compagni

Al voto alle Regionali anche disabili e centenari. Così il governatore lombardo Attilio Fontana, in un'intervista radiofonica, strizzando chiaramente l'occhio al film di Albanese Qualunquemente, ove si vedeva Cetto Laqualunque portare al seggio una donna appena morta, in carrozzella. "E' ancora calda, può votare", diceva il comico, in quella grottesta parodia. Fontana ha ripreso la battuta per l'enorme affluenza alle Regionali in Emilia Romagna, ma la Sinistra non ha capito o ha finto di non capire. E si è scatenata su tutti i media planetari. Ma la Lega non ci sta e respinge al mittente le accuse.



“Pensare che il Presidente Attilio Fontana volesse attaccare in qualche modo le persone disabili o gli anziani rappresenta soltanto un tentativo strumentale e assurdo per cercare di alzare un polverone inesistente contro la Regione Lombardia e il suo Governatore”. Questo il commento del Capogruppo della Lega al Pirellone Roberto Anelli, rispondendo alle polemiche sollevate dagli esponenti Pd e 5 Stelle.



“Il Governatore – prosegue il capogruppo Anelli – ha semplicemente fatto una disamina sul voto in Emilia-Romagna e sulla mobilitazione messa in campo dal centrosinistra per non perdere il controllo di quella Regione. Voler attribuire un qualche pensiero discriminatorio nei riguardi di disabili e anziani al Presidente Fontana rappresenta un’idea assurda e fuori dal mondo. Un simile modus operandi – chiosa Anelli – può essere unicamente frutto della cattiva fede di coloro che stanno buttando benzina sul fuoco e vogliono a tutti i costi montare una polemica sul nulla”.