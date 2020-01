Regionali, Salvini: "Sconfitta? Raddoppiati i consiglieri"

Ma quale sconfitta! Arrivare ad un pelo dallo strappare una storica roccaforte rossa quale l'Emilia al Pd è un successo. Per tacere dei numeri elettorali di Zingaretti rispetto a Borgonzoni, forti sì ma perchè aumentati da un premio di maggioranza. E oggi Salvini ha smorzato i facili entusiasmi della Sinistra. Con Lucia Borgonzoni "stiamo già ragionando di futuro. Ci sono 15 consiglieri regionali che lei incontra già stamattina e io incontrerò sabato. Perché quelli che hanno celebrato il mio funerale e la sconfitta della Lega si sono dimenticati che noi fino a sabato avevamo in Emilia-Romagna e Calabria nove consiglieri regionali, oggi ne abbiamo 19. Quindi li abbiamo raddoppiati".



"Stamattina incontro i miei responsabili della Calabria, qui abbiamo avuto un risultato storico. Ci saranno da fare le scelte migliori per la giunta perché la Calabria ha bisogno di scelte efficaci, veloci e urgenti. Non passo ore noiose, anzi sono ore appassionanti, perché quando vinci devi essere veloce e presente e quando non vinci devi essere ancora più veloce e più presente", ha detto.