Candidatura di Milano per il Tribunale Unificato dei Brevetti. Ma...

“Abbiamo appreso da fonti giornalistiche di come la riunione tenutasi la scorsa settimana non abbia dato esiti incoraggianti in merito alla candidatura di Milano a sede del Tribunale Unificato dei Brevetti”. Così Simone Giudici, consigliere regionale della Lega e primo firmatario di una mozione approvata lo scorso anno dal Pirellone, che impegnava la Regione a farsi parte attiva presso il Governo nazionale per portare il TUB nel capoluogo lombardo.





“A quanto emerso – prosegue Giudici – parrebbe ci siano delle reticenze a Roma a presentare nero su bianco la candidatura di Milano, forse perché una componente del Governo vorrebbe indirizzarsi verso Torino, governata dal Movimento 5 Stelle. Ci piacerebbe che a questo riguardo sia fatta chiarezza una volta per tutte, non ci piacciono le mezze parole e non vogliamo ambiguità di sorta su un tema molto importante. Milano è la candidata ideale, specie a seguito della Brexit e della mancata assegnazione dell’EMA".



"Non vorremmo che giochi di palazzo o beghine interne alla maggioranza facessero naufragare anche questa occasione, per una città che rappresenta una delle capitali europee dell’innovazione e dell’inventività.

A questo punto auspico che il sindaco Sala faccia davvero valere la sua autorevolezza nei confronti dell’Esecutivo e dei membri del suo partito, dimostrando di avere un qualche peso, cosa di cui dubitiamo fortemente a fronte dello scarsissimo numero di lombardi presenti nella compagine governativa. Terremo monitorata la situazione – conclude Giudici – e vigileremo perché qualcuno non faccia il furbo all’ultimo minuto”.