Mediterranea: "Ancora respingimenti in Libia"

"Ancora un probabile respingimento, il terzo in meno di una settimana a cui siamo costretti ad assistere, con i libici che si rivelano per quello che sono: miliziani travestiti da guardia costiera". Così su Facebook Mediterranea Saving Humans. "Dalle 10.52 di oggi - spiega la Ong - la Mare Jonio è stata avvicinata e contattata a più riprese da una motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera libica che ha comunicato di essere alla ricerca di un natante con migranti a bordo. I miliziani hanno intimato, più volte, in modo minaccioso a Mare Jonio di cambiare rotta e allontanarsi da quel tratto di mare, nonostante avessimo messo a disposizione personale sanitario qualificato".



"Le circostanze sono ovviamente anomale rispetto al modo in cui una guardia costiera dovrebbe comportarsi, così come le modalità operative seguite dall'unità libica in questione: nessun preventivo avviso alle navi operanti nell'area interessata di evento SAR in corso, perentorio rifiuto dell'offerta di collaborazione da parte del nostro Comando di Bordo, ordine di allontanamento dall'area interessata. Tutto questo ci fa temere che le operazioni da parte dell'unità di miliziani possano aver comportato gravi conseguenze per l'imbarcazione in difficoltà e per le persone che si trovavano a bordo", concludono.