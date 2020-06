Coronavirus, Fontana: "Unico assassino è questo virus"

"L'unico assassino è questo maledetto virus, non si troverà pace fomentando sterili vendette, non si supereranno le difficoltà di oggi senza guardare insieme al domani". Lo ha scritto con un post sul proprio profilo Facebook il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Come ho detto più volte il tempo è galantuomo, è tutto scritto in documenti e atti ufficiali, oggi non supereremo il dolore con l'odio, abbiamo bisogno di pace e lo dobbiamo prima di tutto verso chi non c'è più", ha aggiunto Fontana.