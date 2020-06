Iva, Forza Italia chiede tagli mirati. E non a cazzo

"I dati di Confesercenti sul crollo di consumi delle famiglie dimostrano che per favorire la domanda interna servono provvedimenti immediati. La richiesta del taglio dell'Iva per i settori più colpiti dalla crisi è più che legittima, ma i semplici annunci a cui non seguono i fatti producono l'effetto contrario, perché frenano i consumatori in attesa che il taglio si verifichi davvero. E' stato uno dei tanti errori da matita blu di questo governo".



"Bisogna essere chiari: un taglio generalizzato dell'Iva da uno o due punti costerebbe miliardi e non rilancerebbe i consumi. Per far partire davvero la fase 3 occorrerebbe un taglio corposo e mirato per alcuni settori, unito ad esempio alla rottamazione delle auto, visto che l'Italia ha il parco macchine più vecchio d'Europa". Lo dichiara in una nota la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini.