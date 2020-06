Catania: "Rivuoi il portafogli? Devi pagare!". Arrestato senegalese a San Berillo

"Se rivuoi il portafogli devi pagare", ma il cavallo di ritorno finisce male per una "risorsa" impegnata a pagarci le pensioni. I carabinieri di piazza Dante a Catania hanno arrestato un senegalese di 39 anni per tentata estorsione ai danni di un giovane 21enne che il giorno prima era stato aggredito alle spalle da due "risorse" extracomunitarie mentre percorreva il noto quartiere San Berillo, un rione, in pieno centro, interamente in mano agli immigrati gambiani, nigeriani e, per l'appunto, senegalesi.



La notte dopo la rapina, il senegalese arrestato avrebbe invitato il malcapitato a tornare l'indomani per avere notizie sugli autori della rapina. Tramite una meretrice della zona ha fatto sapere al giovane e al padre di quest'ultimo che per avere indietro il portafogli avrebbe dovuto sborsare prima 60 e poi 30 euro. I due, decidevano quindi di sporgere denuncia e così si presentavano all'appuntamento col senegalese seguiti dai militari dell'Arma che, bloccato il senegalese, rinvenivano su indicazione di quest'ultimo il portafogli all'interno di un immobile abbandonato. All'interno dello stabile veniva rinvenuta anche della marijuana. Il senegalese veniva quindi posto ai domiciliari dal pubblico ministero di turno.