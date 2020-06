Viola provvedimento di espulsione: denunciato marocchino

Denuncia dopo denuncia per aver violato il provvedimento di espulsione, ma lui, un 47enne marocchino, continua a gironzolare in Sicilia, nel catanese, come se nulla fosse.



Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Adrano lo hanno nuovamente denunciato, a distanza di un anno, per lo stesso motivo. I poliziotti lo hanno beccato dopo essere intervenuti per sedare una lite nata tra gli abitanti di una via del centro cittadino e il marocchino in questione che si presentava in evidente stato di ebbrezza.