Fisco, Padoan: "Subito la riforma del disco"

Subito la riforma del fisco. Chi la chiede, ricorda di essere "sempre stato favorevole ad un taglio del cuneo fiscale" e ora "si dovrebbe fare soprattutto a beneficio dei lavoratori" e magari "in modo selettivo aiutare le imprese più colpite dal Covid, come quelle del turismo".



Lui è l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che in un'intervista a La Stampa, evidenzia che tutto ciò "va visto in un contesto di riforma fiscale generale" partendo "dall'Irpef, uno strumento che risente del peso degli anni, poco equo e poco trasparente". Una riforma è in effetti auspicabile, con la speranza che non si faccia come al solito, che si ignorino i grossi evasori, potenti ed influenti, che la fanno sempre franca e sanno come usare le leggi a proprio tornaconto, e non si finisca con vessare commercianti e piccoli risparmiatori, bollati come criminali e perseguitati dallo Stato...