Piovono task force. E non è una canzone di Gerri Halliwell

I soldi per la cassa integrazione o il tanto sbandierato bonus per gli infermieri impegnati nella battaglia al covid non sono arrivati, in compenso, come ha titolato oggi Il Tempo, piovono task force. "It's raining men", cantava l'ex Spice Geri Halliwell. In Gran Bretagna forse. In Italia piovono inutili specialisti governativi. Centinaia e centinaia di "esperti" profumatamente pagati a spese nostre, che dicono tutto e il contrario di tutto e non sembrano mai trovare la quadra. L'ultima task force è quella che Conte s'è inventata per il ministro Gualtieri (ma il Governo non dovrebbe già avere i suoi, di consulenti?).



"Durante la crisi da coronavirus il governo guidato da Giuseppe Conte ha nominato una ventina di task force per affiancarlo sia sulla emergenza sanitaria che su quella economica. Un piccolo esercito di quasi 500 tecnici consulenti. Nello stesso periodo ne sono nate altrettante a livello locale per affiancare soprattutto i presidenti delle Regioni. Open Polis a fine aprile aveva contato oltre 1.400 consulenti divisi fra miriade di grandi e piccole task force", scrive oggi su Il Tempo Franco Bechis.



Che aggiunge: "Ne beneficerà il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a cui il Pd vuole assegnare per la bisogna 100mila euro nei sei mesi che restano del 2020 e 200mila euro a pieno regime nel 2021. Dovrebbe riunire esperti di finanza di progetto per assistere il Mef nel loro monitoraggio nel rispetto del patto di stabilità europeo (che per altro almeno per quest’anno risulta sospeso)". Una decisione che il quotidiano romano definisce "grottesca". "Possibile che il problema (che appunto oggi non c'è, essendo fermo il patto di stabilità) non possa essere affrontato pescando fra i 34 dirigenti di prima fascia e i 458 di seconda fascia che risultano oggi agli ordini di Gualtieri? Sono tutti così ignari della finanza di progetto?". A questo punto, parrebbe proprio di sì...