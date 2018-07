Iniziano le rappresaglie del sinistrume contro la democrazia che ha vinto alle elezioni

Lo stesso spirito discriminatorio che li porta a piagnucolare per il bracciante africano ucciso in Calabria (drammaticamente come ogni altra vittima di attentati mafiosi) e, di contro, a tacere sulla terapista accoltellata a morte dal marocchino o sul ragazzo gettato sotto al treno da un altro immigrato (cronaca di questi giorni verificabile digitando le ormai arcinote parole chiave), sta portando l’eterogenea compagine politica ostile alla coalizione di governo, a forme di rappresaglia degne del peggiore squadrismo.





I sinistrati d’ogni ceppo hanno sempre odiato il proprio popolo, questo è dato noto; ma in un frangente nel quale, dopo il decennale sfacelo frutto proprio della loro anti-italianità, il popolo s’è finalmente deciso ad eleggere un parlamento che ne rappresenti degnamente le istanze, la bile è esplosa loro dal culo e non sanno più come raccoglierla.





Naturalmente, le lobby globaliste ci inzuppano il pane, ad iniziare da quella gay che elogia il nuovo governo spagnolo solo per l’alta presenza di donne e di omosessuali al suo interno (ma gli esseri umani non erano tutti uguali?!), per finire con quelle che da decenni foraggiano lo smantellamento della nostra coesione sociale e del nostro benessere attraverso massive dosi di sbarchi.





Poi ci sono gli “antifa” e i centri sociali, felici di poter nuovamente scatenare il loro ancestrale odio anti-governativo, anchilosato da lustri di governi progressisti contro cui non c’era gusto a lanciare sputi e tirare molotov; ora possono finalmente tornare ad imbrattare parchi per l’infanzia nuovi di zecca, ma infamabili per essere stati inaugurati da una sindaca alleata dei leghisti, quindi di ovvie simpatie “neonaziste”!



E poi c’è la manovalanza dei clandestini, i quali, incazzati neri per la nomina d’un ministro dell’Interno che finalmente si impegni a far rispettare le leggi dello Stato, malmenano poliziotti e carabinieri nel silenzio dei tanti cosiddetti “non violenti”.



Last but not least, abbiamo le grassocce intellighenzie, le quali, abituate all’inerzia tipica degli scodinzolatori di regime, innervosite dall’essere state di colpo scaraventate via dalle loro amache dorate, e impaurite che si tagli loro il foraggio di sempre, insultano, imprecano e minacciano ritorsioni d’ogni risma nel loro tipico stile da “armiamoci e partite!”.



Se questa è la nuova opposizione Brancaleone che sino a ieri è stata classe dirigente del Paese, non c’è da meravigliarsi di quanto luride e sgualcite siano le pezze al culo che si ritrovano i poveri Italiani.