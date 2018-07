Tutti i giornali della Sicilia non fanno altro che parlare delle tre africane lasciate a piedi da un autista di Etna bus,io sono dalla parte dell'autista e vi elenco i motivi:1)l'autista puo' far salire i passeggeri solo nella'apposita piazzola pena il licenziamento,2)l'autista deve rispettare la tabella di marcia se i passeggeri non sono nell'apposita piazzola di fermata l'autista non puo' far salire i passeggeri,basta con questa difesa a tutti i costi dei migranti,ogni giorno tanti siciliani perdono l'autobus ma non si lamentano sui giornali. E' DAI RUSPA.