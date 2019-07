Assassino bendato, gli americani si indignano. E Guantanamo?

Gli americani si indignano per l'interrogatorio bendato dell'assassino del carabiniere Mario cerciello Rega, e persino Libero oggi titola: "Che brutta figura per i carabinieri". E ancora una volta la vittima diventa carnefice e l'assassino eroe. Che il pistolotto moraleggiante venga dagli Stati Uniti fa solo ridere. Dimenticano come trattavano a Guantanamo i prigionieri, molti dei quali poi risultati innocenti, i cari yankees?



Come infierissero fotografando nudi davanti ad un militare donna i musulmani sospettati di terrorismo (per loro, un'onta terribile)? Dimenticano le foto dei jihadisti nudi e incappucciati? Da che pulpito vengono a farci la predica quei signori d'oltreoceano che, a casa loro, l'omicidio di un poliziotto in molti Stati lo puniscono con la pena di morte? E per una volta americani e Sinistra "de noantgri" ragionano allo stesso modo.





E meno male che almeno è stata sospesa l'insegnante che aveva offeso la memoria del carabiniere ucciso, scrivendo su Facebook "Uno di meno" (non vi ricorda l'insegnante no global di Torino che ai poliziotti urlava "Dovete morire)? Capito di averla fatta grossa, aveva chiuso i profili social, ma oggi si scopre che già un anno fa aveva insultato un agente in servizio al carcere di Novara. Insomma, il lupo perde il pelo...