Adesso ci si mette pure Conte: "Illegale bendare un indagato"

Nella vicenda dell'assassino del carabiniere Cerciello Rega s'è inserito il premier Conte, che sottolinea come bendare un indagato sia addirittura un reato. Sarà pure vero, non lamentiamoci poi se la criminalità a casa nostra, sentendosi impunita, diventi più violenta ed arrogante. In qualsiasi Paese islamico, in Russia piuttosto che in Cina e persino in America, un tossicodipendente che avesse ucciso a coltellate un uomo delle Forze dell''Ordine non sarebbe certo stato trattato coi guanti bianchi.



Ma qui da noi ormai c'è una strana deriva "democratica". Dove, ironia della sorte, a finire garantiti sono i criminali e non chi li combatte. "Non c'è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro Mario. Invito tutti a considerare, tuttavia, che bene ha fatto l'Arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento e a disporre il suo immediato trasferimento", ha detto Conte commentando la foto dell'indagato bendato.



"Riservare quel trattamento a una persona privata della libertà non risponde ai nostri principi e valori giuridici, anzi configura gli estremi di un reato. L'Italia è uno Stato di diritto. Abbiamo principi e valori consolidati: evitiamo di cavalcare l'onda delle reazioni emotive tenuto anche conto che la nostra legislazione, in caso di omicidio volontario, contempla già l'ergastolo e non consente più sconti di pena". Sarà. Ma siamo sicuri che andrà a finire così? O piuttosto, fra qualche anno non ce lo troveremo libero, in giro a fare "lavori socialmente utili"?