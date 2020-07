Darsene nel Cremonese, Lena: "Indotto importante"

Approvato ieri in Consiglio regionale un Ordine del Giorno al Bilancio 2020-2022 riguardante la realizzazione di opere pubbliche in provincia di Cremona e Mantova. Esprime soddisfazione il consigliere regionale del Carroccio Federico Lena, cremonese, che dichiara: “Grazie al fondo Interventi per la ripresa economica, destinato al sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, Regione Lombardia si impegnerà alla realizzazione di nuove darsene sul Po per imbarcazioni adibite a controlli. Con il mio Ordine del Giorno approvato ieri dall'Aula consiliare, l'importo richiesto per queste opere è di 1.293.000 euro”.



“Ancora una volta Regione Lombardia a guida Lega dimostra tangibilmente la propria attenzione ai bisogni del territorio e, in tempo di crisi post-covid, a tutta la filiera legata alla navigazione del nostro fiume più importante e al suo indotto”, conclude Lena.