Minori immigrati, aumenta lo sfruttamento sessuale

Anche in Italia l'esplosione della pandemia ha avuto gravi conseguenze sulle condizioni di vita delle vittime di tratta e sfruttamento. Secondo Save the Children in sole 6 regioni sono aumentate di mille unità le giovani vittime, sia in strada che online, in gran parte di origine nigeriana o dei paesi dell'est Europa, soggette a sfruttamento sessuale.



In molti casi gli incontri sono avvenuti nell'assoluta mancanza di misure di protezione personale rispetto al virus, in altri le ragazze hanno ricevuto informazioni errate sull'uso dei dispositivi, come la mascherina, in molti casi sono state spinte a iniziare nuove attività di prostituzione indoor, condividendo a volte in 4 o 5 appartamenti prima utilizzati da 2 ragazze dove ricevere in contemporanea anche 4 o 5 clienti, o prestazioni in video-chat e webcam, o per la produzione di materiali pornografici.