Arriva la ciclabile a Soresina

Approvato ieri in Consiglio Regionale un Ordine del Giorno che impegna la Giunta a stanziare fondi per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio cremonese per un valore di 4.175.000 euro. Esprime soddisfazione il consigliere regionale del Carroccio Federico Lena, che commenta: "Nel mio Ordine del Giorno, approvato dall'Aula consiliare, ho chiesto che vengano stanziati diversi fondi per la realizzazione di una serie di opere pubbliche fondamentali per il territorio cremonese. Si tratta di interventi molto sentiti e richiesti dai nostri concittadini. Nello specifico, ho chiesto 2.500.000 euro per il collegamento tra la SP ex SS415 e la SP ex SS234, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni nei comuni di Cremona e Sesto ed Uniti; 500.000 euro per la costruzione di una rotatoria lungo la ex SS Bergamina, nel comune di Agnadello; 600.000 per la costruzione di una rotatoria tra la SP ex SS498 e la SP84 nel Comune di Genivolta".



"Ancora", spiega Lena, "altri fondi andranno investiti in uno studio preliminare per il collegamento ciclabile tra il comune di Madignano e quello di Crema lungo la ex SS415 Paullese (1,75 km), per un importo stimato dell’opera di euro 400.000".

"Infine, Regione Lombardia stanzierà fondi per il collegamento ciclabile tra il comune di Casalmorano e quello di di Soresina lungo la SP89, valore 715.000 euro", conclude Lena.