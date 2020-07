Bottanuco, pista ciclabile da mezzo milione di euro

"Una pista ciclopedonale per il Comune di Bottanuco. L'ha chiesto un mio Ordine del Giorno all'assestamento di Bilancio Regionale. E la risposta dell'Aula è stata positiva per un'opera del valore di 5.850.000 euro". Così ieri il consigliere regionale leghista Monica Mazzoleni, bergamasca. Che conclude: "Si tratta di un'opera importante, fondamentale per il territorio, che garantisce di mettere in sicurezza i ciclisti, minimizzando nel contempo il pericolo di incidenti stradali con le auto che transitano per il comune bergamasco".