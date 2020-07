Pirellone, consigliere Lega chiede un premio per la Polizia locale

"Assegnare contributi regionali straordinari, compatibilmente con le risorse disponibili, per finanziare il patrimonio comunale funzionale ai Corpi di Polizia Locale della Lombardia impegnati nei servizi diretti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19. Lo ha chiesto un mio Ordine del Giorno al Bilancio Regionale 2020-2022 approvato oggi al Pirellone". Lo dichiara il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti. Che spiega: "In piena emergenza coronavirus gli agenti della Polizia Locale di molti Comuni si sono spesi per aiutare le fasce più deboli della popolazione, consegnando alle persone in lockdown alimenti e medicine. Molti agenti hanno collaborato attivamente con i cosiddetti Centri organizzativi comunali, ove pervenivano le richieste dei cittadini di approvvigionamento alimentare, farmaceutico, sanitario. Tutto questo, di pari passo con il lavoro tradizionale di difesa della sicurezza pubblica, ad esempio attraverso l’azione più ontologicamente ad essi propria, il controllo del rispetto delle norme. Diverse linee di intervento, quindi, tutte aventi come esclusiva ratio la salute dei cittadini".





"Ciò considerato", aggiunge il consigliere leghista, "gli agenti di Polizia Locale hanno fatto molto di più che adempiere al proprio dovere. E la loro condotta è stata un esempio di valori civici e morali per la nostra società, valori di umanità e di solidarietà. E visto che nel corso degli anni sono state assegnate ai Corpi di Polizia Locale nuove e più gravose competenze, è giusto che essi vengano ricompensati in ragione dell'aumentato carico di lavoro e rischio per la sicurezza".





"Per questo motivo ho chiesto al Governatore Fontana lo stanziamento di contributi regionali straordinari per questi operatori sempre in prima fila per la sicurezza e la tutela dei nostri cittadini", conclude Ceruti.