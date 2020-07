Turchia, stretta sui social media

Il Parlamento turco ha approvato oggi una legge sui social media che consentirà al governo del presidente Recep Tayyip Erdogan di controllare più rigidamente l'intero settore. La nuova normativa prevede che le principali piattaforme social come Twitter, Instagram e Facebook, dovranno aprire uffici di rappresentanza in Turchia o avere un loro rappresentante responsabile per i procedimenti legali relativi ai reati su queste stesse piattaforme.



In caso di violazioni appurate dalle autorità turche, le società di social network hanno 48 ore di tempo per la rimozione dei contenuti ritenuti offensivi, discriminatori o minacciosi. Inoltre, riferisce l'agenzia Anadolu, queste piattaforme dovranno avere una banca data relativa a tutti gli utenti registrati.