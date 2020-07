Martinengo, chiesti i fondi regionali

Approvato ieri al Pirellone dal consigliere regionale leghista Giovanni Malanchini un Ordine del Giorno all'assestamento del Bilancio regionale 2020-2022 riguardante il Comune di Martinengo. Commenta il consigliere regionale leghista Monica Mazzoleni: "L'Aula consiliare ha approvato un OdG Lega riguardante il mio Comune, Martinengo, con cui si chiede lo stanziamento di 400mila euro per un intervento di restauro conservativo, la riqualificazione e la messa in sicurezza in sicurezza dei nostri beni ambientali ed architettonici. Si tratta di un importo considerevole che va a sostenere un più complessivo progetto di spesa di 550mila euro".





"La difesa delle nostre radici culturali è fondamentale, perché rappresenta la salvaguardia della nostra identità storica e ci permette di tramandare alle future generazioni gli insegnamenti dei nostri padri. E ancora una volta", conclude Mazzoleni, "Regione Lombardia lavora in questa direzione e dimostra la propria attenzione e sensibilità alla cura del nostro territorio e alla difesa del nostro patrimonio artistico. E lo fa tangibilmente, stanziando soldi veri. Un grazie al collega Giovanni Malanchini per aver presentato in Aula quest'emendamento, sostenendo la richiesta fondi a favore di Martinengo".