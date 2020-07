Immigrati, la protesta della Regione Emilia

"Quanto sono delusa dalla politica del governo sui migranti? Molto. Questo governo, per ora, non ha prodotto la discontinuità che tutti ci aspettavamo su questo tema. Mi aspetto che al più presto si cambino i decreti Sicurezza, si smetta di finanziare gli orrori e le violazioni dei diritti umani in Libia e si provi a cambiare un sistema in modo che si possa assicurare una gestione efficace, sicura nell'interesse delle comunità locali che ricevono". Così Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, durante il suo intervento nella trasmissione Agorà di RaiTre.