Tornano i vandali nel Cremonese. Lena: "La madre dei cretini..."

"Gli incivili son tornati. I vetri di sette auto posteggiate in via Leopardi e in via Mazzini a Soresina sono stati fracassati dai soliti ignoti. E' proprio vero che la madre dei cretini è sempre incinta. Con venti casi già accertati il fenomeno diventa preoccupante. E ciò che desta maggiore sconcerto è l’inciviltà dilagante. Auspico che le Istituzioni e Forze dell’Odine aumentino lo sforzo per risolvere la questione. I cittadini non possono vivere in balia delle follie di questi vandali". Così il consigliere regionale leghista Federico Lena, dopo che i soliti ignoti hanno sfasciato i vetri di diverse auto a Soresina nel Cremonese.