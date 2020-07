Covo si rifarà il look. Fondi da Regione Lombardia

In arrivo da Regione Lombardia fondi per opere strutturali a Covo. Commenta il consigliere regionale del Carroccio Monica Mazzoleni, bergamasca: "Grazie a Regione Lombardia sarà possibile riqualificare il centro urbano del comune di Covo, grazie ad un mio Ordine del Giorno al Bilancio Regionale 2020-2022, approvato ieri dall'Aula consiliare. Nel documento ho chiesto fondi per quest'importante opera strutturale".



"La Giunta a guida Fontana metterà a disposizione del Comune bergamasco le risorse necessarie per l'intervento di riqualificazione stimato in 1.700.000 euro, un vero e proprio Piano Marshall che interesserà anche la Bergamasca. Sono molto soddisfatta dell'attenzione che la nostra Regione una volta di più dimostra per i territori orobici", conclude Mazzoleni.