"A Mantova chiudono 8 consultori". La Lega: "Frottola Pd"

“Una mozione strumentale del Pd, avvalorata dalla firma dei Cinquestelle, giusto per cavalcare uno spauracchio utilizzato in campagna elettorale. Evidentemente qualcuno non si è ancora accorto che gli italiani sono già andati a votare”. Così il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, Presidente della Commissione Affari Istituzionali, e membro della Commissione Sanità, commenta la mozione approvata ieri in Consiglio regionale, riguardante la presunta chiusura di otto consultori nel mantovano.



“La mozione è stata approvata”, spiega Cappellari, “solo dopo essere stata emendata e ripulita da tutte le informazioni non vere, a cominciare dalla fake news sulla chiusura di otto consultori nel Mantovano e sono state lasciate indicazioni superflue e superate dagli eventi. Voglio sottolineare che l'incontro avuto l'altro ieri con il direttore dell'ASST Stradoni e le risposte di ieri in Aula da parte dell'Assessore Gallera hanno sconfessato le notizie sulla chiusura dei consultori. La mozione è stata dunque riscritta, precisando che per le ferie estive ci saranno due rimodulazioni dei servizi a Roncoferraro e a San Benedetto Po e che, nell'ambito della futura attività di programmazione strategica dovuta agli interventi di ristrutturazione edilizia dei presidi di Quistello, Goito, Asola, Bozzolo e Viadana, saranno convocati i Sindaci e gli operatori e vi sarà condivisione dei percorsi, già in alcuni casi iniziata”.



“In ogni caso si sottolinea che sono già avvenuti gli incontri con le rappresentanze sindacali, terminati con condivisione di intenti nell’ambito della sopra citata rimodulazione dei servizi per fronteggiare le ferie estive”, aggiunge.



“Il testo finale della mozione,”, conclude il consigliere regionale, “ chiede infine la valorizzazione della rete di consultori, come previsto dalla legge. Ciò che spiace è però dover constatare una volta di più come l'opposizione abbia voluto cavalcare notizie tanto allarmanti senza prima appurarne il fondamento presso gli attori. Fare politica per noi, invece, è agire con uno spirito collaborativo nell'interesse del territorio”.