E i grillini chiesero la testa di Di Maio

"Di Mettiti", titola oggi Il Giorno, riferendosi al vicepremier Di Maio, del quale i grillini chiedono la testa, dopo la sonora batosta elettorale che ha visto il M5S dimezzare le preferenze. La scusa è che avrebbe troppi incarichi, ma la verità è che è emorragia tra i Cinquestelle, tra chi ha scelto nuovamente la Lega, chi è tornato nel Pd e chi domenica non si è neanche alzato dal letto per andare a votare.



Lui, Di Maio, non ci sta. "A differenza di alcuni, ma assieme a tanti anche di voi, sono sei anni che non mi fermo e credo di aver sempre onorato sempre i miei doveri, rendendone sempre conto a tutti gli iscritti e gli attivisti del Movimento". Lo scrive Luigi Di Maio sul blog delle Stelle. "Non mi sono mai risparmiato in nessuna campagna elettorale. Ce l'ho messa sempre tutta anche quando nessuno ci credeva", aggiunge.