Il Festival dell'omicidio, libro di Antonio Widmer

A Locarno giunge Bruno H., un reporter freelance, per documentare l’annuale Festival del film che si svolge in città. Lo accoglie l’amico Mario De Caro, alloggiandolo presso la famiglia Adami, composta da Vittorio, Regina e le tre figlie: Marina, Sara e Luciana. Bruno viene a sapere che la maggiore delle tre, Luciana, qualche anno prima avrebbe dovuto sposare Giovanni Foletti, un agente assicurativo scomparso nel nulla.



Il reporter decide di indagare e scova Foletti a Zurigo dove, con una nuova identità, si nasconde da Marina. Convince Foletti a tornare a Locarno per riconciliarsi con Luciana, e tutto sembra andare per il meglio. Ma in città arriva Petra Vogel, attrice emergente del cinema svizzero. Marina, ancora innamorata e sempre gelosa, scopre la tresca tra Giovanni e Petra. Accade l’imprevedibile: l’attrice viene trovata uccisa poche ore prima di partecipare al Festival del cinema. Dell’omicidio è accusato Foletti, colto in flagrante e con il coltello ancora in mano, che si dichiara però innocente. L’autopsia svela che Petra era incinta di...



Marina porta a termine un piano per far evadere di prigione Giovanni. Il suo scopo però è la vendetta: uccidere in un folle gesto l’uomo e togliersi la vita. Il caso sembra chiuso. Prima di morire Bruno H. trova la forza per scrivere all’amico Mario De Caro, confessando una terribile verità.



IL FESTIVAL DELL'OMICIDIO. Di Antonio Widmer. Venduto su Amazon. Per maggiori informazioni clicca qui