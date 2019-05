Le elezioni e quel voto delle città multietniche

“La metropoli” è la concettualizzazione realizzata del mondialismo. Là dove il grigio e amorfo cemento globale massifica culture, estetiche e stili di vita, quel topos non potrà che divenire l’ideale fucina di istanze elettorali globaliste. La demografia è una scienza esatta, e, se cambia quella, il voto politico non potrà che seguirne le sorti.



Al contrario, nelle campagne, nei borghi storici, nelle realtà rurali dove la gente fa lavori concreti e si è sudata l’eredità dei propri genitori, là dove è la natura a scandire e contraddistinguere la vita che il suo stesso suolo ha partorito, e sono le sue regole a selezionare chi può risiedervi perché ancestralmente legato a quel determinato territorio e non per mera convenienza economica, nessun trapianto demografico artificiale potrà mai attecchire.



Non a caso, in Italia come nel resto d’Europa, gli immigrati si concentrano nelle città, non vanno nelle campagne. E’ nelle città, infatti, che la ricca e flaccida borghesia, con i figli spediti a fare l’Erasmus chissà dove, ha bisogno di domestici per le sue immense case rimaste vuote e di badanti per alleviarne una vecchiaia anaffettiva e senza prole. E' nelle città che pullulano le sale-giochi, i negozietti e i ristoranti etnici, che si implementa quel degrado multietnico che rende indistinguibili le periferie di Stoccolma, New York e Torino, e che sta rendendo pressoché tutte le capitali europee delle grandi banlieu.

E’ nelle città che diventa realizzabile quell’informe amalgama demografica funzionale all’agognata società globale fatta di consumatori a basso costo e non di popoli orgogliosi della propria genesi.

Ebbene è solo nelle città che vincono quei partiti progressisti rimasti gli unici rappresentanti politici funzionali al benessere di un elettorato globale composto essenzialmente, oltre che dai soliti intellettuali di sinistra, artisti fricchettoni e signorotti radical chic dei quartieri bene, da immigrati con la cittadinanza e di seconda generazione, destinati ad aumentare col tempo.



A questo punto non ci vuole una laurea in matematica per capire che, col calo demografico degli Italiani, la legge sullo Ius Soli diviene l’unico espediente spendibile per la sopravvivenza elettorale delle sinistre.

E se, Dio non voglia, tale legge dovesse farsi, tutta l’Italia diventerebbe, anche elettoralmente, una grande banlieu.