Minneapolis: terza serata di proteste, massima allerta

Terza serata di proteste a Minneapolis, dove da giorni è esplosa la rabbia per la morte dell'afroamericano George Floyd durante il suo arresto da parte della polizia. In campo è scesa anche la Guardia Nazionale per evitare il ripetersi di scontri, saccheggi ed atti di vandalismo e violenza. Centinaia di persone si sono ritrovate ancora una volta soprattutto davanti al distretto di polizia a cui appartenevano gli agenti coinvolti e davanti l'abitazione di uno di loro, quello che premendo sul collo di Floyd col ginocchio ha finito per soffocarlo.



Per dieci minuti il poliziotto ha tenuto premuto il ginocchio sull'uomo steso a terra, fregandosene del fatto che costui dicesse di non respirare ed infischiandosene delle proteste della gente. Manifestanti hanno appiccato un incendio davanti alla stazione di polizia. Centri commerciali devastati, auto in fiamme, strade invase dai lacrimogeni, collegamenti pubblici sospesi. La morte di Floyd sta scatenando a Minneapolis violente manifestazioni di protesta.



Ma la gente é scesa in piazza anche in altre città degli Stati Uniti, da Memphis a Los Angeles. I procuratori hanno promesso un'indagine "rapida" pur di allentare la tensione, ma ci credono in pochi. Su tutti i notiziari anche oggi sono passate le immagini sconvolgenti dell'arresto: si vede uno dei quattro agenti, identificato come Derek Chavin, 44 anni, tenere bloccato a terra Floyd, premendo il ginocchio sul collo, mentre l'uomo continua a ripetere "non respiro, amico, non respiro, sento male dappertutto, io resto fermo, ma non farmi morire". Il poliziotto continua a premere il ginocchio per alcuni minuti e a dire "rilassati".