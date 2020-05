Amendola: "Recovery Fund non può essere usato per tagliare tasse"

"No, sono destinate a investimenti supplementari rispetto a quanto avremmo fatto senza il piano europeo". Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, in un'intervista al Corriere della sera chiarisce che le risorse del Piano annunciato dalla Commissione europea per contrastare i danni prodotti dall'emergenza coronavirus, non potranno essere utilizzati per tagliare le tasse.



"Io mi limito a far notare", aggiunge, "che i sussidi e i prestiti del Recovery Plan sono destinati a investimenti, non alla spesa corrente. E servono per tornare a crescere in modo robusto, in modo da ridurre il debito. Noi negli ultimi due decreti abbiamo mirato, correttamente, a proteggere la coesione sociale. Ora, con il piano italiano di rilancio, dovremo rivoluzionare la nostra capacità di impiego delle risorse europee nei settori cruciali".