MUSICAL-MENTE: Il nuovo programma culturale musical-letterario in diretta Facebook per sconfiggere la noia da clausura forzata

di Numa Echos - 29 Marzo 2020 Tra le novità positive di questo periodo drammatico che costringe gli italiani a restare presso la propria abitazione troviamo “MUSICAL-MENTE”, programma culturale a cura di Silvia Nasti, Numa Echos, Annarita Ascoli e Debora Pagano che ha come soggetto la musica e la letteratura contemporanea. La nuova trasmissione utilizzerà il “social” come mezzo di diffusione, nello specifico la diretta Facebook mediante la pagina dedicata all’arte La Mente “Mente”, andrà in onda a giorni alterni da lunedì 30 Marzo 2020 dalle ore 19 alle ore 20 e rimarrà visionabile all’interno della pagina. L’arte a parole e per immagini, una sfida che si ricollega alla nuova tendenza di avvicinare il pubblico impiegando il dialogo, la musica e la letteratura tramite podcast, video e mezzi di comunicazione nuovi o tradizionali, sempre più utilizzati in situazioni “d’emergenza” come quella attuale. Numerosi saranno gli ospiti, artisti affermati ed emergenti, che durante le varie puntate si avvicenderanno e confronteranno nel salotto virtuale raccontando curiosità, parlando della passione per il proprio lavoro e performandosi in diretta; Omar Pedrini, Roberto Dell’Era (Afterhours), Cristiano Dalla pellegrina (Negrita), Pino Scotto e Numa Echos sono solo alcuni dei nomi confermati. Stay tuned! MUSICAL-MENTE - in onda da lunedì 30 Marzo 2020 dalle ore 19.00 alle ore 20.00 Link per la diretta: https://www.facebook.com/lamentemente Conduttrici: Silvia Nasti / Numa Echos / Annarita Ascoli / Debora pagano Ufficio stampa: Raffaele Maiorano (dirette.lamentemente@gmail.com) Resp. regia: Marco Priore