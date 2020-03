Quel maglioncino azzurro che scatena i leoni da tastiera

La verità non può essere multipla come le opinioni. Eppure quegli stessi soloni che vorrebbero censurare opinioni e libertà di ricerca, sono i primi che riescono a mistificare la verità mesmerizzando con la loro retorica elettoralistica e accattona l'indignazione dei cagnolini ammaestrati dal regime.



Purtroppo dobbiamo denunciare che ci sono cascati anche alcuni operatori sanitari, i quali, sfruttando la legittima aura di eroicità che al momento aleggia (giustamente) sulla categoria, hanno scioccamente o furbescamente (decidetelo voi) alimentato questa polemica a inevitabile favore degli unici reali favoreggiatori dell'esotico virus che li (e ci) sta massacrando: gli “Abbracciacinesi”.



Ebbene, il povero Salvini, piaccia o meno, in questa foto non sta indossando alcun vestiario da paramedico, ma semplicemente un maglioncino azzurro da pochi euro (a differenza degli sciccosi indumenti a cui ci hanno abituati i suoi avversari politici con il pugno alzato e la casa ai Parioli) che, abbinato alla mascherina d'ordinanza indossata da chiunque fuori di casa in questo periodo, crea la suggestione di travisamento da operatore sanitario, alla quale solo uno sciocco potrebbe soggiacere.

Quindi, andate a ranare.