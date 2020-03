Coronavirus, morti sospette in casa per anziani

Due morti sospette in una casa albergo per anziani di Ariano Irpino fanno scattare l'isolamento con il presidio delle forze dell'ordine dinanzi alla struttura. L'Asl di Avellino ha disposto il tampone post mortem su due anziane venute a mancare nella giornata di ieri per cause compatibili con gli effetti del coronavirus.



L'esito del tampone si conoscerà entro domani, ma nel frattempo, per evitare che si riproduce una situazione simile alla vicina Villa Margherita di Benevento, clinica nella quale ci sono stati 25 casi di Covid 19, è stato disposto in accordo con la prefettura l'isolamento della casa albergo, dove sono ospitati circa 60 anziani e dove lavorano decine di persone.



Nessuno al momento può lasciare la struttura e i parenti degli ospiti non possono accedere. Polizia e carabinieri controllano gli accessi in attesa di capire se la casa albergo potrà essere ritenuta un eventuale focolaio in un comune isolato già da due settimane e dove si registra il più alto numero di contagi nella provincia di Avellino, con un elevato tasso di mortalità.