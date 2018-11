"I militari non possono non essere sovranisti"

Il generale di corpo d’armata (r) dell’Esercito Italiano Marco Bertolini è nato a Parma il 21 giugno 1953. Ufficiale paracadutista, ha concluso il servizio attivo nel luglio del 2016 alla guida del Comando Operativo di Vertice Interforze (Coi) della Difesa, dal quale dipendono tutte le operazioni delle Forze Armate in Italia e all’estero.





Nell'intervista pubblicata oggi dal quotidiano on line "InTerris" (direttore editoriale: Don Aldo Buonaiuto), l'Ufficiale ha rilasciato interessanti e incisive dichiarazioni, la prima delle quali relativa alla necessità di rivalutare, anche politicamente, la sovranità e la difesa dei confini nazionali, intesa quest'ultima non solo in termini strettamente territoriali.





"La difesa dei confini è essenziale - ha affermato Bertolini -. Ma va intesa come difesa di ciò che siamo, perché i confini non sono un mero aspetto territoriale. Esistono confini fondamentali di carattere culturale, spirituale, storico, linguistico. Se riducessimo tutto alla difesa di un pezzo di terra, allora svuoteremmo di significato il contenuto di una patria, avallando così il concetto di Ius soli che mira invece a svilire l’identità nazionale. Difendiamo dunque un territorio, ma soprattutto l’italianità. E oggi, nel contesto storico che viviamo, difendere i propri confini significa estendere le proprie azioni anche lontano da casa: bisogna saper difendere gli interessi nazionali all’estero, ad esempio in Africa, dove negli anni sono avvenuti episodi che hanno leso i nostri interessi. [...] Ricordo che noi siamo al centro del Mediterraneo, che oggi è l’area di maggiore turbolenza del globo, dove si affacciano tutte le potenze mondiali: questa posizione ci impone di essere forti, ed essere forti senza avere una sovranità militare e monetaria è impossibile» (Federico Cenci, “Ecco perché difendere i confini nazionali è essenziale”. Intervista al Generale Marco Bertolini, “In Terris.it”, 28 novembre 2018).

L'ex comandante del Coi ha quindi concluso: "I militari non possono non essere sovranisti".