Macron è già bollito: l'84% dei francesi è con i Gilet gialli

Il discorso pronunciato martedì dal presidente francese Emmanuel Macron per smorzare la rabbia dei 'gilet-gialli' non sembra aver prodotto i frutti sperati. Secondo un sondaggio realizzato dall'istituto Odoxa-Dentsu per France Info e Le Figaro, l'84% dei francesi continua a sostenere il movimento spontaneo di cittadini, sette punti in più rispetto alla settimana scorsa.



Si tratta della più alta percentuale di adesione dall'inizio della mobilitazione il 17 novembre scorso. Un altro sondaggio appena pubblicato da Elabe per Bfm-Tv conferma la stessa tendenza, con 75% dei francesi a favore del movimento, una progressione di cinque punti in sette giorni.