Italia vietata agli immigrati? Sbrocca la Kyenge

Il "no", seppur non definitivo (Lega contraria, alleati incerti), al Global Compact ha fatto fare fuoco e fiamme a Cécile Kyenge. E sebbene il parere finale spetti al Parlamento, e dunque la partita sia ancora aperta, l'ex ministro per l'Integrazione del Pd punta il dito contro il governo gialloverde in un intervento al Parlamento europeo.



Caricando a testa bassa: "Il Global Compact fornisce un risvolto globale al problema della migrazione. Il Governo italiano è ipocrita nel dire di voler trovare altre soluzioni solidali". Peccato dimentichi sin troppo spesso che il suo stipendio non è pagato dagli immigrati ma da quegli italiani dei quali non sembra volersi eccessivamente curare...