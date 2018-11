La "risorsa" jihadista voleva avvelenarci tutti! Tradito dal cugino "pentito"

Meditava di accopparci tutti, con il veleno, in nome di Allah e della guerra santa. Ma il diavolo fa le pentole e non i coperchi. E così Amin Al Haj, il foreign fighter che da tempo viveva in Sardegna e che stava pianificando un attentato con armi chimiche in Italia contaminando gli alimenti con la polvere di ricina durante un evento pubblico, è stato tradito dal cugino. Che a sua volta era un militante Isis in Libano, ma pentito.





Mohamed Hassad Al Haj ha raccontato agli investigatori e magistrati libanesi, che lo avevano arrestato per terrorismo, di quel parente che viveva in Italia e che gli chiedeva via telefono come procurarsi del veleno. Senza sapere di essere intercettato.



Amin, che a Macomer viveva con la moglie marocchina e i figli con regolare permesso di soggiorno, continuava a informarsi online sulle qualità e possibilità di acquistare ricina, antrace e altri veleni come le aflatossine B1 e il Metomil. Secondo la polizia, la moglie era del tutto ignara dei progetti terroristici del marito tanto che una volta lo avrebbe rimproverato dicendo "perchè non l'hai buttato nel giardino, dato che è per gli insetti? Allora non è per gli insetti... questa è una cosa molto pericolosa!".