Breve sintesi del perche' non abbiamo la pista ciclabile,1)il lungomare e' di proprieta' del Demanio Marittimo a cui ogni anno il comune di Santa Teresa di Riva paga un affitto di 150 mila euro,ora invece di pagare un affitto cosi' oneroso non sarebbe meglio acquistare direttamente il lungomare?Perche' pagare tutti questi soldi ogni anno?Non ha senso tutto cio',questo e' il motivo per cui non si realizza la pista ciclabile,invece se il lungomare viene acquistato dal comune si puo' presentare il progetto di finanziamento della pista ciclabile direttamente al fondo europeo per la sicurezza stradale che ha una dotazione finanziaria di 26 miliardi di euro ma evidentemente l'attuale amministrazione pensa solo alla bandiera blu.