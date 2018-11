Dopo lo stop di Salvini l'Ue si caga sotto. Mogherini: "Il Global compact non è vincolante"

Ma guarda, dai palazzi di marmo di Bruxelles fanno marcia indietro sul diktat del Global compact, dopo che Salvini ha pestato i pugni. "Ci sono falsi miti da sfatare sul global compact: non è un quadro giuridicamente vincolante e non creerà nessun obbligo giuridico per gli Stati, è una delle tante azioni di politica, è un quadro da cui gli Stati possono trarre spunto per attuare le loro politiche nazionali". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini al dibattito alla miniplenaria del Parlamento europeo oggi a Bruxelles. "Non giuridicamente vincolante", eh?



E questa è la dimostrazione che con la Ue era necessario avere le palle d'acciaio, come le ha Salvini e come non le avevano i vari Renzi, Gentiloni e compagnia cantante, sempre pronti a calarsi le braghe, per costringere Bruxelles a non comandare a casa nostra.



"Noi dobbiamo evitare due errori sul global compact: far finta che ci sia uno scontro fra gli interessi nazionali ed il global compact, anzi è il contrario, se vogliamo governare e disciplinare la migrazione e renderla ordinata umana e sostenibile allora il global compact è lo strumento più forte per difendere i nostri interessi nazionali", ha girato la frittata Mogherini. "Un altro errore sarebbe quello di concepire le migrazioni come una lotta fra nord e sud del mondo". Ma davvero?